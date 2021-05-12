Экспорт труб из Украины снизился на 10%

Экспорт труб из Украины снизился на 10%

Экспорт труб из Украины в апреле 2021 года сократился на 10,2% по сравнению с апрелем 2020 года – до 41,2 тыс. т. В денежном выражении экспорт упал на 6,6% – до 49,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

За январь-апрель трубные предприятия нарастили экспорт продукции на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года – до 155,1 тыс. т. Выручка от экспорта сократилась на 3,2%, до 178,3 млн долл.

Больше всего за четыре месяца украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 102,8 тыс. т на сумму 136,5 млн долл. Кроме того, было продано 50,6 тыс. т прочих труб и трубок на сумму 38,9 млн долл.

Основные направления экспорта бесшовных труб – Германия, Италия и Турция. Италия купила около половины прочих труб и трубок диаметром до 406,9 мм.

По итогам 2020 года экспорт труб из Украины снизился на 22% по сравнению с 2019 годом – до $521,9 млн. В натуральном выражении экспорт сократился на 22,8% – до 473,1 тыс. т.

Основные производители труб в Украине – ООО "Интерпайп НИКО ТЬЮБ", "Интерпайп НТЗ", "ДМЗ Коминмет", ММК им. Ильича, "Интерпайп НМТЗ", "Трубосталь", Centravis, Днепровский трубный завод, "Славсант".

МинПром


МинПром по материалам ГМК Центр

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