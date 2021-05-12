Американские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминия

Американские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминия

Группа из более 300 американских промышленных компаний, включающих как небольшие семейные предприятия, так и корпорации национального масштаба, обратились к президенту Джо Байдену в письмом, в котором призвали его срочно отменить введенные в 2018 г. тарифы на импорт стали и алюминия.

Как заявляют авторы послания, тарифы стали причиной резкого увеличения цен на стальную и алюминиевую продукцию в США. Затраты американских компаний на некоторые виды стальной продукции на 40% больше, чем в Европе, что приводит к падению их конкурентоспособности.

Кроме того, американские промышленники жалуются на острый дефицит проката. Если ранее средний срок поставки составлял 4-6 недель, то теперь он увеличился до 16-20 недель, а некоторые виды стальной продукции можно приобрести только с доставкой в 2022 г. При этом авторы письма заявляют, что большинство американских промышленников патриотично потребляют только прокат национального производства, но сейчас нуждаются в менее дорогостоящем импорте.

Если же в США начнется реализация широкомасштабной программы инфраструктурного строительства, провозглашенная президентом Байденом в конце марта, ситуация с дефицитом стальной продукции усугубится.

В то же время Лоренцо Гонсалвеш, генеральный директор металлургической компании Cleveland-Cliffs, заявляет, что нынешний подъем цен на прокат в США вызван не стальными тарифами, а резким увеличением его потребления в последние месяцы. При этом, по его словам, эпидемия коронавируса вызвала некоторые перебои с поставками. По мнению Л.Гонсалвеша, тарифы нужно сохранить, чтобы противостоять "неблаговидным" торговым практикам других стран.

Между тем более 70% импорта стали в США в 2020 г. осуществлялось без уплаты стальных тарифов компаниями из стран, освобожденных от них (Канада, Мексика, Бразилия, Корея), либо в соответствии с индивидуальными разрешениями, выданными Министерством торговли США. В текущем году эта доля уменьшилось, так как разница в ценах между американским и мировым рынком позволяет поставлять некоторые виды стальной продукции в США даже с учетом уплаты 25%-го тарифа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из АвстралииВласти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
British Steel перестала принимать заказы на прокат сталиBritish Steel перестала принимать заказы на прокат стали
США нарастили импорт жестиСША нарастили импорт жести
Турция значительно нарастила импорт сталиТурция значительно нарастила импорт стали
Американские металлурги надеются увеличить импорт стали на 20%Американские металлурги надеются увеличить импорт стали на 20%
Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобренийМинэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
В Украине введут налог на импортные розыВ Украине введут налог на импортные розы
Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%
ОАЭ увеличит производство алюминияОАЭ увеличит производство алюминия
Последние новости
Подгружаем последние новости