Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка

Ей объявили о подозрении в феврале одновременно с Дубилетом.

?Бывшую топ-менеджера СК
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую первого заместителя главы правления СК "Ингосстрах" Елену Бычихину.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Она является подозреваемой по уголовному делу №12017040000000531 от 6 марта 2017 года по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк" перед национализацией.

Бычихиной объявили о подозрении в феврале этого года одновременно с экс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и его первым заместителем Владимиром Яценко, который пытался бежать за границу на чартерном самолете.

Дубилету и Бычихиной не удалось вручить подозрения из-за их неизвестного местонахождения.

Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства банка более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка.

Их подозревают по ч. 5 ст. 191 УК Украины в растрате путем злоупотребления своим служебным положением 136 миллионов гривен.

По версии следствия, в декабре 2016 года действующие тогда топ-менеджеры Приватбанка - Яценко, Дубилет с другими неустановленными лицами понимали, что ПриватБанк перейдет к государству и они потеряют средства, а потому сговорились и прибегли к растрате: перечислили 136 миллионов гривен связанной с банком страховой компании "Ингосстрах ", где на руководящей должности работала Бычихина.

"Ингосстрах" был страховым партнером ПриватБанка перед его национализацией. Компания страховала все финансовые риски заемщиков по кредитным картам, а когда в марте 2016 года Приватбанк запустил кредитование населением других физлиц и бизнесменов непосредственно, именно "Ингосстрах" страховал риски невозврата средств.

Формально "Ингосстрах" не был никак связан с ПриватБанком и не входил в его банковскую группу.

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