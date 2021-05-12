Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен

Кабинет министров подготовил законопроект, призванный закрыть налоговые дыры, которыми пользуется большой бизнес, и увеличить на 60 млрд гривен доходную часть государственного бюджета.

Об этом на заседании правительства в среду, 12 мая, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердим законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 60 млрд гривен. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей и бизнеса. Этого не будет. Те изменения, которые предлагаются , не коснутся ФЛП, не коснутся малого или среднего бизнеса. О чем тогда идет речь? Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много схем, которые мы ликвидируем", - сказал Шмыгаль .

Законопроект имеет четыре главных блока:

ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;

повышение рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизы;

противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;

вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Напомним, что доходы государственного бюджета в 2021 году определены на уровне 1,084 трлн гривен.