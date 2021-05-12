Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
Премьер пообещал, что обычных людей изменения не коснутся.
Кабинет министров подготовил законопроект, призванный закрыть налоговые дыры, которыми пользуется большой бизнес, и увеличить на 60 млрд гривен доходную часть государственного бюджета.
Об этом на заседании правительства в среду, 12 мая, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня утвердим законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 60 млрд гривен. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей и бизнеса. Этого не будет. Те изменения, которые предлагаются , не коснутся ФЛП, не коснутся малого или среднего бизнеса. О чем тогда идет речь? Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много схем, которые мы ликвидируем", - сказал Шмыгаль .
Законопроект имеет четыре главных блока:
- ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;
- повышение рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизы;
- противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;
- вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.
Напомним, что доходы государственного бюджета в 2021 году определены на уровне 1,084 трлн гривен.