Строители Вьетнама заявили о слишком высоких ценах на прокат

Вьетнамская ассоциация строительных подрядчиков (VACC) обратилась к правительству страны с просьбой принять меры против постоянно растущих цен на стальную продукцию.



Как утверждает ассоциация, на долю стального проката приходится 10-30% затрат при реализации строительных проектов. С начала текущего года его стоимость поднялась на 40-50%, при этом строительные компании не могут изменить условия своих контрактов, из-за чего для многих из них возникла угроза банкротства.



Вице-премьер Ле Минь Кхай дал поручение Министерству промышленности и торговли разобраться с причинами подъема цен и принять меры по их стабилизации. В частности, ставится вопрос о расширении внутреннего производства проката и сокращению его экспорта.



По данным Vietnam Steel Association (VSA), в первом квартале 2021 г. выплавка стали в стране достигла 7,6 млн. т, что на 34% больше, чем в тот же период годом ранее. Экспорт увеличился на 59,5% до около 1,6 млн. т. VSA призывает национальных производителей стали использовать, в первую очередь, местное сырье и сокращать объемы дорогостоящего импорта, чтобы иметь возможность понизить цены.



