Дефицит автогаза в Украине пока отменяется

Изменение планов белорусских заводов и возобновление поставок СУГ "Роснефти" позволят обеспечить достаточное ресурсное снабжение украинского рынка автогаза в мае. Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95".



Прогнозные импортные поставки в мае могут составить около 120 тыс. т, а общий баланс рынка – более 170 тыс. т, чего будет достаточно для удовлетворения спроса в этом периоде года. "В апреле четко просматривался прогнозный дефицит в мае. Кроме выпадения с рынка 35 тыс. т объемов "Роснефти", на 20-23 тыс. т планировали сократить поставки белорусские производители и роSSийский "Лукойл". Реализация такого сценария могла бы создать заметное ресурсное напряжение и рост цен, поскольку заместить такой объем было бы проблематично. Сегодня ситуация изменилась в корне и угроза дефицита позади", — сообщили в "А-95".



В частности, ранее планировалось, что Мозырский НПЗ сократит поставки в мае с регулярных 9-10 до 2 тыс. т в мес. из-за ремонта. Как сообщал enkorr, завод перенес ремонт, и поставки в мае сохранятся на нормальном уровне. Также было известно о планах существенного сокращения отгрузок с Речицкого ГПЗ. В итоге предприятие готовится отгрузить не только 100% TERM-контрактов, но и несколько тысяч тонн спотового объема. "На май у нас была большая дыра в плане по закупке сырья, однако к концу апреля завод законтрактовал ШФЛУ практически на полную загрузку", — сообщил источник в "Белоруснефти". По его словам, угроза значительного снижения загрузки завода сохраняется в июне.



Кроме того, в мае появились предложения ресурса "Роснефти" от компании SOCAR, которая, по словам трейдеров, стала приемником прекратившей работу в Украине Proton Energy. Участники украинского рынка говорят о том, что азербайджанский трейдер готов отгрузить в мае 10-12 тыс. т газа "Роснефти". "Документы для прохождения бюрократических процедур уже отправлены. Впрочем, на рынке столько газа, что предложение SOCAR может не встретить желающих", — поделился мнением один из крупных импортеров.



Как сообщалось, 16 марта Proton Energy, эксклюзивный поставщик ДТ и СУГ "Роснефти", известил своих контрагентов о прекращении деятельности в Украине. Тогда же источники в Coral Energy, предполагаемом претенденте на замещение Proton Energy в цепи поставок, сообщали, что до конца мая закончить оформление всех необходимых процедур не получится. Это вызвало скачок котировок на украинской границе и, как следствие, открыло арбитражное окно для поставки автогаза в Украину через западную границу и с моря. В апреле с этих направлений было импортировано около 14 тыс. т газа. Возросшие цены также позволили законтрактовать крупные объемы роSSийского газа на спотовом рынке (12 тыс. т). Ожидается, что в мае эти направления сработают в аналогичном объеме, поскольку к 11 мая крупный спред между котировками на восточной границе Украины и в Польше сохраняется.



Трейдеры отмечают крупный избыток ресурса на украинском рынке, который также сыграет важную роль в обеспечении спроса и балансировке цен в мае.



