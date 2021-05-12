Минэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерам

Министерство энергетики Украины достигло договоренностей с Министерством финансов по срочному погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.



"Средства объемом 836 500 000 гривен поступят на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни", - заявили в Минэнерго, добавив, что прилагают максимум усилий по решению текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам.



Министерство отметило конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов, однако заявило, что "политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли".



Ранее сообщалось, что реформа угольной промышленности Украины, при которой часть государственных шахт будут переданы компании "Центрэнерго" и приватизированы вместе с ней, будет завершена до 2030 года.



Суть реформы заключается в том, чтобы из 33 государственных шахт, которые сейчас размещены на подконтрольной Киеву территории, часть передать "Центрэнерго" и приватизировать вместе с ним, а другую часть шахт – приватизировать по отдельности или закрыть.



