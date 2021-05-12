В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль

В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль

В Украине могут вырасти налоги, однако это коснется не всех категорий бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Д.Шмыгаль отметил, что речь пойдет о крупном бизнесе с высоким показателем рентабельности.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. О пересмотре отдельных акцизов, экологических платежей, сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств продолжаются расчеты и дискуссии", — заявил Д.Шмыгаль.

В то же время, как отметил глава правительства, возможные изменения в налогообложении не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса. А речь пойдет о возможных изменениях, чтобы "наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях".

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, которые из малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, имеющих высокую маржинальность, и должны платить больше", - добавил премьер.

МинПром по материалам uaprom.info

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