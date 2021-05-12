Полиция пришла с обыском к застройщику "Спецжитлофонд"

Киевское управление Департамента стратегических расследований устроило обыски в офисе коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и помещениях его подрядчиков.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства по факту завладения более чем 10,5 млн гривен.

Прокуратура сообщила, что в течение 2018-2020 годов между КП "Спецжитлофонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Вследствие сговора между подрядчиком и должностными лицами коммунального предприятия были подписаны акты приема выполненных строительных работ, которые были не были выполнены в полном объеме и надлежащем качестве.

Чтобы найти доказательства преступления, следователи 12 мая устроили обыски.

"Спецжитлофонд" - крупный киевский застройщик. По данным профильного сайта LUN, с 2010 года "Спецжитлофонд" построил 18 домов, еще шесть находятся на стадии строительства.

Предприятие создано решением Киевского городского совета от 1 марта 2001 года и подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации.