АМКУ приостановил госфинансирование аэродрома в Днепре

Антимонопольный комитет Украины временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр".

Как сообщили в пресс-службе АМКУ, Мининфраструктуры, вопреки Закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования", несмотря на неоднократные напоминания АМКУ, в установленный срок не уведомило Комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 млрд грн.

"Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются Укринфрапроект, ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» и ООО «МА «Днепропетровск». Поскольку Укринфрапроект и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", - говорится в сообщении.

В то же время непредоставление Министерством инфраструктуры уведомления не позволяет оценить меры господдержки и делает невозможным выполнение контроля за ее предоставлением.

Как сообщалось, в феврале МИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривен.

Напомним, что терминал международного аэропорта в Днепре находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт. Соленое - между Днепром и Запорожьем, но после прихода к власти Владимира Зеленского от этого проекта отказались.