Фонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государства

"Трубу Медведчука" не признали собственностью государства на основании недостоверного заключения эксперта.

Фонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государства
Фото: obozrevatel.ua

Фонд государственного имущества Украины подал исковое заявление, в котором просит суд признать за государством право собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Также в исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное недвижимое имущество.

"Фонд госимущества сотрудничает с правоохранительными органами и занимает проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов", - отмечается в сообщении.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля.

СНБО также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу.

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время, до определения победителя конкурса и начала принятия им мер по управлению, арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

В апреле АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука".

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