Всемирный банк выделил 90 миллионов евро на вакцинацию в Украине

Проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединиться к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики.

Всемирный банк выделил 90 миллионов евро на вакцинацию в Украине
Фото: ABS-CBN News

Украина получила от Мирового банка займ в размере 90 миллионов евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении организации, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что эти деньги выделены для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 миллионов человек.

"Проект" Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине "поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии", - говорится в сообщении Всемирного банка.

В организации также отмечают, что проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединиться к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики. В частности, речь идет о предоставлении услуг, возмещении расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации.

Напомним, 6 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пятилетний проект по усовершенствованию высшего образования в Украине.

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