В Австралии прогнозируют падение стоимости тонны желруды до 55 долл.

Несмотря на мировой бум цен на сырьевые товары, чиновники казначейства Австралии закладывают в бюджете на 2022 год стоимость тонны железной руды на уровне 55 долл. США .



"Предполагается, что цена на железную руду снизится до 55 долларов США за тонну на условиях FOB к концу мартовского квартала 2022 года, что на три квартала позже, чем предполагалось в бюджете на 2020-2021 годы", - цитирует издание The Australian проект бюджета страны на следующие два года.



Железная руда является одной из главных статей австралийского экспорта, крупнейшим потребителем которой является быстро восстанавливающийся после пандемии Китай .



10 мая цена на руду на азиатских рынках скакнула на 10%, превысив в Китае 206 долл. США за тонну. При этом в Сингапуре фьючерсы на железную руду подорожали до 220 долл. за тонну, что стало абсолютным рекордом в долларовом выражении.



Производство стали в Китае продолжает расти несмотря на попытки китайского правительства сократить избыточные мощности для выполнения экологических задач. В марте выплавка стали в КНР увеличилась на 19%. На этом фоне за апрель импорт железорудного сырья в Китае вырос на 43% в годовом выражении, хотя эти показатели могут быть связаны с эффектом низкой базы пандемического апреля 2020 года.



Напомним, что на прошлой неделе Китай "на неопределенный срок" приостановил всю деятельность в рамках Китайско-Австралийского стратегического экономического диалога, что стало последней неудачей в напряженных отношениях между Пекином и Канберрой.



Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своей сети 5G. Отношения ухудшились в прошлом году, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения нового коронавируса, что вызвало торговые репрессии со стороны Китая.



Если торговая война наберет серьезные обороты, последствия для Австралии будут куда хуже, чем для Китая. Для Австралии Китай – ключевой торговый партнер, тогда как Австралия не входит в топ-10 стран-крупнейших импортеров китайской продукции.



