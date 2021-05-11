"Укрзализныця" заявила, что впервые за год вышла на прибыль

В апреле компания получила 35 млн грн прибыли.

"Укрзализныця" заявила, что впервые за год вышла на прибыль
Фото: Евгений КравцовФБ

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли, что является первым положительным результатом компании за последние двенадцать месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Фиксируем первый месяц доходности за последние 12 месяцев. К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, начавшиеся в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращение объемов перевозок длительное время сдерживали развитие Укрзализныци, однако мы сломали эту негативную тенденцию", - цитирует пресс-служба слова и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

По его словам, такого результата достигли благодаря введению оперативного антикризисного плана "без поднятия грузовых тарифов или уменьшение налогового бремени на компанию".

"Несмотря на тяжелый прошлый 2020 год, Укрзализныця осталась одним из крупнейших и добросовестнейших налогоплательщиков по итогам 2020 года и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн", - добавили в пресс-службе.

Юрик подчеркнул, что компания и в дальнейшем будет прилагать все усилия для увеличения доходов, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов.

Ранее Кабмин утвердил консолидированный финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год. Он предусматривает общие доходы компании в сумме 93 млрд грн и инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.

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