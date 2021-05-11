British Steel перестала принимать заказы на прокат стали

British Steel перестала принимать заказы на прокат стали

Крупнейший производитель стали в Великобритании компания British Steel приняла крайне неожиданное для рынка решение прекратить размещение новых заказов на прокат стали, разослав в понедельник соответствующие письма сервисным металлоцентрам и подрядчикам металлоконструкций.

В письме, озаглавленном «Уведомление об экстремальном спросе и ограничении мощностей», говорится: «Из-за чрезвычайно высокого спроса, влияющего на уровни мощностей … British Steel временно закрывает книгу заказов, и поэтому мы не можем немедленно принимать любые новые заказы на производство».

Сегодня утром ошеломленные клиенты пытаются оценить влияние этого решения на их бизнес. Никто не знает, какие линейки продуктов затронуты и как долго это продлится.

«Это станет настоящей головной болью для всех, потому что нам придется обращаться к альтернативным поставщикам и выяснять, что есть на складах в металлоцентрах. Теперь вопрос в том, откуда вы получите сталь и, конечно же, по какой цене», - комментирует участник рынка стали Великобритании.

По слухам, в последние недели British Steel работает круглосуточно и без выходных на всех производственных машинах, а некоторым клиентам изо всех сил пытается доставить заказы вовремя.

Решение о прекращении приема новых заказов вряд ли окажет немедленное влияние на строительные проекты, потому что заказы будут размещаться на несколько месяцев вперед. Но это может нарушить работу небольших рабочих мест и оказать влияние в конце этого года.

Теперь начнется гонка за квотами у ??альтернативных поставщиков, таких как ArcelorMittal или других европейских производителей, которые, как считается, пока еще имеют свободные производственные мощности.

МинПром по материалам Металлургпром

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