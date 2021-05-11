Витренко: в "Укрнафте" и "Укртатнафте" государство у Коломойского в приймах

Новый глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал Игоря Коломойского хозяином "Укрнафты" и "Укртатнафты" и сравнил положение государства с приймами.

Об этом он сказал в интервью "НВ Бизнес", отвечая на вопрос о сосуществовании с Коломойским в рамках этих компаний.

"Иногда кажется, что он не сосед, а хозяин, а мы или государство у него в «приймах» и в гостях", - сказал глава правления.

Витренко добавил, что рассчитывает на продолжение деолигархизации, которая уже якобы уменьшила влияние Коломойского на рынок электрической энергии.

"Мы видим в той же энергетике, что олигархи точно не получают никаких печенек, а реально теряют свое влияние, теряют возможность зарабатывать на гражданах Украины. Коломойский имел влияние в "Центрэнерго". Когда я был на своей позиции [в министерстве], он это влияние реально потерял. Говорили об аукционах, когда продавалась электроэнергия того же "Центрэнерго" или "Энергоатома" по ценам ниже рынка для предприятий Коломойского. Все! Этого тоже нет ... Если эта тенденция продолжится, то мы вправе рассчитывать на то, что и ситуация на "Укрнафте" и "Укртатнафте" изменится", - сказал он.

По его словам, практическими шагами должны быть - конкурс на нового руководителя "Укрнафты", "чтобы менеджмент компании не зависел от миноритариев", и раздел активов "Укрнафты".

"Отдельно на политическом уровне был поставлен еще один вопрос. Это то, что государство не может мириться, что в "Укртатнафте" у нас больше 43%, но фактически государство отодвинуто и от процесса принятия решений, и от дивидендов", - сказал Витренко.

Напомним, что "Нафтогаз" является мажоритарным акционером в обеих компаниях (в "Укрнафте" его доля 50%, в "Укртатнафте" - 43,05%), связанные с Коломойским компании - миноритарными.