Christie's собирается продать бутылку «космического» вина за $1 миллион

Аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылку французского вина P?trus, которая более года находилась на Международной космической станции (МКС). Представители Christie's ожидают, что ее удастся продать за $1 млн, пишет investory. news со ссылкой на The New York Times.

Фото:nytimes.com

Для чего вино летало в космос

Кроме бутылки, побывавшей в космосе, покупатель получит изготовленные на заказ чемоданчик, декантер, стаканы, штопор, сделанный из метеорита, а также вторую, уже «земную» бутылку P?trus урожая 2000 года. По словам представителя Christie's Тима Триптри, благодаря этому покупатель сможет сравнить вкус.

Как утверждает Space Cargo Unlimited, после пребывания вина в космосе его вкус изменился. На сайте компании обозначены несколько особенностей, которые, как утверждается, обнаружили дегустаторы. Например, они отметили разницу в цвете. В частности, «космическое» вино, по их словам, имеет оттенок красного кирпича.

«Эта бутылка P?trus урожая 2000 года знаменует собой важный шаг на пути к более глубокому пониманию процесса созревания вина», — считает Тим Триптри.

На аукционе продадут только одну «космическую бутылку» из 12. Еще три были ранее открыты для дегустаторов, а остальные восемь решили сохранить для дальнейшего изучения.

Цена обычной бутылки P?trus урожая 2000 года, побывавшая в космосе, в среднем составляет около $6 тыс. Французское винодельческое хозяйство P?trus производит около 30 тыс. бутылок в год. Вино считается одним из самых дорогих и престижных в мире.

Средства, вырученные от продажи вина с МКС, будут направлены на проведение новых экспериментов в космосе, заявил глава компании Space Cargo Unlimited Николя Гом. По его словам, проект по изучению последствий невесомости должен помочь появлению «сельского хозяйства и пищевых продуктов, которые завтра могут понадобиться на Земле», пишет BBC.

Контекст

В ноябре 2019 года на МКС было отправлено 12 бутылок P?trus урожая 2000 года. Вино было на орбите более 400 дней и прошло путь около 300 млн км. По данным Christie's, груз вернулся на Землю в январе этого года на борту космического корабля SpaceX. Проект профинансировала частная компания Space Cargo Unlimited, которая изучает влияние невесомости на продукты и здоровье человека.

Напомним, на краудфандинговой платформе Kickstarter запустили кампанию по сбору средств на духи Eau de Space. Основываясь на воспоминаниях астронавтов, парфюмеры создали «тот самый» аромат космоса. Долгое время NASA держало формулу аромата в тайне, но теперь Omega Ingredients делает его доступным для всех.