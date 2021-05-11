Какие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м квартале

По итогам 1-го квартала 2021 года чистый (за вычетом резервов) портфель банковских кредитов юридическим лицам вырос на 0,7% (или 3,3 млрд) — до 450,4 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.

Фото: money.liga.net

Кто больше

Тройку лидеров по кредитованию экономики сформировали госбанки. Больше всех портфель прирастил Ощадбанк, на втором месте — Приватбанк и на третьем Укрэксимбанк.

Также в лидерах по приросту кредитования бизнеса — крупнейшие банки с западным капиталом Райффайзен, Укрсиббанк и Кредобанк, а также банки с отечественными собственниками во главе с ПУМБом Рината Ахметова.

Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов юрлицам в 1-м квартале 2021 года, млрд грн

Ощадбанк 3,9 Приватбанк 1,8 Укрэксимбанк 1,7 Райффайзен Банк Аваль 1,6 ПУМБ 1,2 Укрсиббанк 0,9 Банк «Глобус» 0,8 Кредобанк 0,6 Аккордбанк 0,5 МТБ Банк 0,5

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Кто сокращался

Вместе с тем, ряд банков существенно сократили кредитные портфели «юрикам». Среди таких банков — представители разных групп.

Так, лидером антирейтинга стал «западный» Креди Агриколь Банк, второе место — за государственным Укргазбанком.

Топ-5 банков по сокращению портфеля кредитов юрлицам в 1-м квартале 2021 года, млрд грн

Креди Агриколь Банк -3,3 Укргазбанк -2,3 Альфа-Банк -2,1 Ситибанк -2,0 Банк «Пивденный» -1,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ