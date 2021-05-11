Какие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м квартале
По итогам 1-го квартала 2021 года чистый (за вычетом резервов) портфель банковских кредитов юридическим лицам вырос на 0,7% (или 3,3 млрд) — до 450,4 млрд грн. Это
Кто больше
Тройку лидеров по кредитованию экономики сформировали госбанки. Больше всех портфель прирастил Ощадбанк, на втором месте — Приватбанк и на третьем Укрэксимбанк.
Также в лидерах по приросту кредитования бизнеса — крупнейшие банки с западным капиталом Райффайзен, Укрсиббанк и Кредобанк, а также банки с отечественными собственниками во главе с ПУМБом Рината Ахметова.
Топ-10 банков по приросту портфеля кредитов юрлицам в 1-м квартале 2021 года, млрд грн
|Ощадбанк
|3,9
|Приватбанк
|1,8
|Укрэксимбанк
|1,7
|Райффайзен Банк Аваль
|1,6
|ПУМБ
|1,2
|Укрсиббанк
|0,9
|Банк «Глобус»
|0,8
|Кредобанк
|0,6
|Аккордбанк
|0,5
|МТБ Банк
|0,5
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Кто сокращался
Вместе с тем, ряд банков существенно сократили кредитные портфели «юрикам». Среди таких банков — представители разных групп.
Так, лидером антирейтинга стал «западный» Креди Агриколь Банк, второе место — за государственным Укргазбанком.
Топ-5 банков по сокращению портфеля кредитов юрлицам в 1-м квартале 2021 года, млрд грн
|Креди Агриколь Банк
|-3,3
|Укргазбанк
|-2,3
|Альфа-Банк
|-2,1
|Ситибанк
|-2,0
|Банк «Пивденный»
|-1,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ