Цена меди достигла рекордного значения за всю историю, превысив максимумы 2011 года

Цена меди в пятницу выросла до рекордного максимума и завершает в плюсе пятую неделю подряд. Об этом пишет investing.com.

Цена меди достигла рекордного значения за всю историю, превысив максимумы 2011 года
Фото: nv.ua

Торги на бирже

7 мая июльские фьючерсы на медь на Comex торговались на уровне $4,7465 за фунт, что на 3,1% выше их стоимости на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов в пятницу цена металла поднималась до $4,7485 за фунт. Предыдущий рекорд цены — $4,63 за фунт — был поставлен в 2011 году, пишет Dow Jones.

Что происходит с ценами

На этой неделе медь подорожала на 5,5%, с начала 2021 года — на 34,6%, за последние 12 месяцев — на 93%.

Подъему стоимости меди способствуют ожидания роста спроса на металл, широко используемый в промышленности и строительстве, на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Кроме того, поддержку ценам на медь оказали озвученные недавно президентом США Джо Байденом планы активного развития «зеленой» энергетики, пишет MarketWatch. Медь также является важным компонентом для производства электромобилей и соответствующей инфраструктуры.

Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу выросла на 2,1%, до $10324 за тонну, что также выше предыдущего рекорда в $10124 за тонну, установленного в феврале 2011 года.

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