В 1-м квартале больше всех в ОВГЗ вложились банки Тигипко
За 1-й квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.
Кредитование бюджета — в приоритете
Половина квартального прироста — порядка 6,5 млрд грн — произошла в марте.
Судя по всему, после того, как с рынка ушли нерезиденты, роль банков возросла.
В абсолютном выражении квартальный прирост портфеля ОВГЗ — 13,4 млрд грн — превышает суммарный прирост кредитования населения и бизнеса, который по итогам 1-го квартала текущего года составил лишь 11,7 млрд грн.
В лидерах — частные банки!
Более 42% квартального прироста банковского портфеля ОВГЗ обеспечили банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк. Любопытно, что в марте они взяли паузу. Но, судя по всему, ненадолго. В конце апреля на собрании акционеров Таскомбанка было решено увеличить лимит на приобретение ОВГЗ до 12 млрд грн (срок действия лимита — до 30 апреля 2022 года). На 1 апреля фактический портфель ОВГЗ на балансе Таса был чуть меньше 7 млрд грн.
Топ-10 банков по наращиванию портфеля ОВГЗ в 1-м квартале 2021 года, млрд грн
|Универсал Банк
|3,1
|Банк «Восток»
|2,9
|Таскомбанк
|2,6
|ПУМБ
|2,4
|Сбербанк
|2,0
|Ситибанк
|1,3
|РВС Банк
|0,8
|Банк «Конкорд»
|0,8
|Кредобанк
|0,8
|МИБ
|0,7
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Госбанки сокращали портфели ОВГЗ
Больше всего по итогам 1-го квартала портфели ОВГЗ сократили государственные Укрэксимбанк и Укргазбанк.
Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в 1-м квартале 2021 года, млрд грн
|Укрэксимбанк
|-5,4
|Укргазбанк
|-2,9
|Банк «Пивденный»
|-1,1
|Альфа-Банк
|-0,5
|Райффайзен Банк Аваль
|-0,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ