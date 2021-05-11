В 1-м квартале больше всех в ОВГЗ вложились банки Тигипко

За 1-й квартал 2021 года отечественные банки нарастили вложения в ОВГЗ на 2,6% (или 13,4 млрд) — до 532 млрд грн. Это следует из отчетности НБУ.

В 1-м квартале больше всех в ОВГЗ вложились банки Тигипко
Фото: news.maanimo.com

Кредитование бюджета — в приоритете

Половина квартального прироста — порядка 6,5 млрд грн — произошла в марте.

Судя по всему, после того, как с рынка ушли нерезиденты, роль банков возросла.

В абсолютном выражении квартальный прирост портфеля ОВГЗ — 13,4 млрд грн — превышает суммарный прирост кредитования населения и бизнеса, который по итогам 1-го квартала текущего года составил лишь 11,7 млрд грн.

В лидерах — частные банки!

Более 42% квартального прироста банковского портфеля ОВГЗ обеспечили банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк. Любопытно, что в марте они взяли паузу. Но, судя по всему, ненадолго. В конце апреля на собрании акционеров Таскомбанка было решено увеличить лимит на приобретение ОВГЗ до 12 млрд грн (срок действия лимита — до 30 апреля 2022 года). На 1 апреля фактический портфель ОВГЗ на балансе Таса был чуть меньше 7 млрд грн.

Топ-10 банков по наращиванию портфеля ОВГЗ в 1-м квартале 2021 года, млрд грн

Универсал Банк 3,1
Банк «Восток» 2,9
Таскомбанк 2,6
ПУМБ 2,4
Сбербанк 2,0
Ситибанк 1,3
РВС Банк 0,8
Банк «Конкорд» 0,8
Кредобанк 0,8
МИБ 0,7

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Госбанки сокращали портфели ОВГЗ

Больше всего по итогам 1-го квартала портфели ОВГЗ сократили государственные Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в 1-м квартале 2021 года, млрд грн

Укрэксимбанк -5,4
Укргазбанк -2,9
Банк «Пивденный» -1,1
Альфа-Банк -0,5
Райффайзен Банк Аваль -0,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

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