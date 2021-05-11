В ЕС планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро (видео)

Европейская комиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тыс. евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию S?ddeutschen Zeitung, пишет DW.

Фото: ukrinform.ru

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«Мы говорим о верхней границе в 10 тыс. евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», — пояснила она.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств — членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и непосредственно осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

Напомним

О намерениях создать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила еще год назад.