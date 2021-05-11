Второй по величине банк Германии объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников по всему миру

Гендиректор Commerzbank Манфред Кноф заключил соглашение с сотрудниками относительно сокращения 10 тыс. рабочих мест в филиалах банка по всему миру. Об этом сообщает mind со ссылкой на CNBC.

Второй по величине банк Германии объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников по всему миру
Фото: cnbc.com

Что должно произойти

Руководство банка договорилось о таком сокращении с профсоюзами, что стало ключевой точкой усилий Кнофа по оптимизации работы второго по величине кредитора страны и возвращению его к прибыльности.

«Сегодня мы сделали важный шаг к достижению наших целей по стабильным затратам и на пути к нашей цели — сделать Commerzbank устойчиво прибыльным», — сказал гендиректор банка.

В январе Кноф сказал сотрудникам, что сокращение — это необходимое «горькая пилюля». В последние месяцы руководство вело переговоры о сокращении с представителями профсоюзов, надеясь заключить соглашение до ежегодного собрания акционеров банка в мае.

Напомним

Через несколько недель после того, как в начале года Манфред Кноф стал генеральным директором Commerzbank, он объявил о планах сократить 10 тыс. рабочих мест и закрыть сотни отделений в рамках реструктуризации на 1,8 млрд евро ($2,2 млрд).

Трудовое соглашение Commerzbank предусматривает досрочный выход на пенсию и сокращение рабочего дня для пожилых сотрудников. Также сюда входят выходные пособия и программы переподготовки.

Мировой рынок труда

По данным Международной организации труда, в 2020 году 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел не в форме безработицы, а в форме бездействия: люди оставили рынок труда, так как не смогли работать по разным причинам, возможно, из локдауна, карантинных ограничений.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% — на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП.

Такие потери объясняются еще и сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, которое охватило 114 млн человек во всем мире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости
В ЕС планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро (видео)В ЕС планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро (видео)
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газаМеталлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа
Всемирный банк выделил $200 млн на улучшение высшего образования в УкраинеВсемирный банк выделил $200 млн на улучшение высшего образования в Украине
Ощадбанк прекратил полномочия заместителя главы правления БарсуковаОщадбанк прекратил полномочия заместителя главы правления Барсукова
Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривенОфис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
Три крупных банка оштрафовали на $34 миллиона за антиконкурентное поведение в еврозонеТри крупных банка оштрафовали на $34 миллиона за антиконкурентное поведение в еврозоне
Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибылиКабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли
Последние новости
Подгружаем последние новости