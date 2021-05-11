Второй по величине банк Германии объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников по всему миру

Гендиректор Commerzbank Манфред Кноф заключил соглашение с сотрудниками относительно сокращения 10 тыс. рабочих мест в филиалах банка по всему миру. Об этом сообщает mind со ссылкой на CNBC.

Фото: cnbc.com

Что должно произойти

Руководство банка договорилось о таком сокращении с профсоюзами, что стало ключевой точкой усилий Кнофа по оптимизации работы второго по величине кредитора страны и возвращению его к прибыльности.

«Сегодня мы сделали важный шаг к достижению наших целей по стабильным затратам и на пути к нашей цели — сделать Commerzbank устойчиво прибыльным», — сказал гендиректор банка.

В январе Кноф сказал сотрудникам, что сокращение — это необходимое «горькая пилюля». В последние месяцы руководство вело переговоры о сокращении с представителями профсоюзов, надеясь заключить соглашение до ежегодного собрания акционеров банка в мае.

Напомним

Через несколько недель после того, как в начале года Манфред Кноф стал генеральным директором Commerzbank, он объявил о планах сократить 10 тыс. рабочих мест и закрыть сотни отделений в рамках реструктуризации на 1,8 млрд евро ($2,2 млрд).

Трудовое соглашение Commerzbank предусматривает досрочный выход на пенсию и сокращение рабочего дня для пожилых сотрудников. Также сюда входят выходные пособия и программы переподготовки.

Мировой рынок труда

По данным Международной организации труда, в 2020 году 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел не в форме безработицы, а в форме бездействия: люди оставили рынок труда, так как не смогли работать по разным причинам, возможно, из локдауна, карантинных ограничений.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% — на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП .

Такие потери объясняются еще и сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, которое охватило 114 млн человек во всем мире.