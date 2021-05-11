Биржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire Hathaway

Американская биржа Nasdaq временно прекратила транслировать данные о котировках акций класса, А инвестиционной компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает economica.com.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

Биржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire Hathaway
Фото: dw.com

Что произошло

4 мая стоимость акций Berkshire Hathaway класса, А достигла $421,4 тыс. за акцию и приблизилась к максимальному значению, которое могут обработать системы Nasdaq. В результате котировки акций Berkshire Hathaway исчезли из сервисов данных Nasdaq Last Sale и Nasdaq Basic, которые используют Robinhood и другие брокеры, а также некоторые сайты финансовых новостей.

Цена акций Berkshire Hathaway оказалась слишком высокой для компьютеров. Чтобы решить эту проблему, Nasdaq пообещала обновить свое программное обеспечение до 17 мая 2021 года.

В марте с аналогичной проблемой столкнулась американская биржа IEX. Она решила остановить прием заявок на операции с акциями Berkshire Hathaway класса, А «из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе».

В свою очередь, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на которой котируется Berkshire Hathaway и которая обрабатывает большую часть операций с акциями компании класса A, заявили, что на работу систем NYSE рост акций не повлияет.

Контекст

Уоррен Баффет много лет отказывается проводить сплит (дробление) акций Berkshire Hathaway класса А. Миллиардер считает, что с помощью высокой цены акций компания защищает себя от наплыва неквалифицированных инвесторов.

Акции Berkshire Hathaway являются самыми дорогими на фондовом рынке США.

На втором месте акции компании NVR Inc, которая занимается жилищным строительством. Они стоят около $5100 за штуку.

Ранее сообщалось, что американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, из-за допущенного им просчета потеряла около $11 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучрежденийНБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучреждений
Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%
Уоррен Баффет назвал имя своего преемника в Berkshire HathawayУоррен Баффет назвал имя своего преемника в Berkshire Hathaway
Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQРазработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ
Компании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юаняхКомпании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юанях
В Турции закрылась еще одна криптобиржаВ Турции закрылась еще одна криптобиржа
Китайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках СШАКитайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках США
Компании США отказались от расширения сталеплавильных мощностейКомпании США отказались от расширения сталеплавильных мощностей
Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страныКрупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны
Украинские финкомпании предоставляют микрокредиты в среднем под 510% годовых — USAIDУкраинские финкомпании предоставляют микрокредиты в среднем под 510% годовых — USAID
Последние новости
Подгружаем последние новости