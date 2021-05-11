Канада установила пошлины на арматуру из 7 стран

Как сообщает Yieh.com, согласно окончательному определению демпинга, принятому Управлением пограничной службы Канады (CBSA), антидемпинговые меры на определенные арматурные стержни из семи стран составляли от 3,3% до 23,1%.



Окончательная демпинговая маржа, установленная для Египта, Италии, Малайзии и Сингапура, составила 23,1%, а для Вьетнама, Алжира и Индонезии - 10,5%, 4,8% и 3,3% соответственно.



Участвующие продукты классифицируются под кодами ТН ВЭД 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90.



Канадский международный торговый трибунал (CITT) должен вынести окончательное решение к 4 июня.



