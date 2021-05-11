Канада установила пошлины на арматуру из 7 стран

Канада установила пошлины на арматуру из 7 стран

Как сообщает Yieh.com, согласно окончательному определению демпинга, принятому Управлением пограничной службы Канады (CBSA), антидемпинговые меры на определенные арматурные стержни из семи стран составляли от 3,3% до 23,1%.

Окончательная демпинговая маржа, установленная для Египта, Италии, Малайзии и Сингапура, составила 23,1%, а для Вьетнама, Алжира и Индонезии - 10,5%, 4,8% и 3,3% соответственно.

Участвующие продукты классифицируются под кодами ТН ВЭД 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90.

Канадский международный торговый трибунал (CITT) должен вынести окончательное решение к 4 июня.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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