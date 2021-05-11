Биткоин станет главным средством сбережения 21 века — глава MicroStrategy

Биткоин станет главным средством сбережения в 21 веке. Об этом в интервью Kitco News заявил генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор, пишет РБК.

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Прогнозы Сэйлора

По его мнению, человечество нуждается в сильных активах и валютах. Если люди хотят жить достойной жизнью, то этот актив должен быть цифровым, утверждает Сэйлор.

«Биткоин — самая быстрорастущая и самая разрушительная сила в мире прямо сейчас. За 12 лет он вырос с 0 до $1 трлн. Это делает его самой разрушительной технологией в вашей жизни, в моей жизни — более разрушительной, чем Amazon, Apple , Facebook и Google », — пояснил глава MicroStrategy.

Напомним

Ранее Сейлор прогнозировал, что курс биткоина в будущем может достигнуть $5 млн.

Интерес MicroStrategy к биткоину

MicroStrategy начала покупать биткоин летом прошлого года по курсу около $10 тыс. Сейчас компания владеет 91,5 тыс. биткоинов, которые были куплены по средней цене в $24,3 тыс.

В финансовом отчете MicroStrategy за первый квартал 2021 года руководство компании допустило, что в будущем может продать часть биткоинов.