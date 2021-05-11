Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы

Все показатели 2020 года были выше, чем требовалось.

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
Фото: uhe.gov.ua

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы со стороны Кабинета министров.

Об этом говорится в заявлении совета от 11 мая.

Наблюдательный совет подчеркнул, что показатели компании 2020 года были выше, чем это было предусмотрено финансовым планом, а наблюдательный совет в несколько раз перевыполнил все установленные для него показатели эффективности.

"Учитывая вышеуказанные показатели деятельности компании, непонятны основания принятия указанного решения. Мы не можем согласиться с признанием акционером работы наблюдательного совета и исполнительного органа общества [генерального директора] в 2020 году неудовлетворительной. К сожалению, представители наблюдательного совета не были приглашены на рассмотрение данного вопроса, и не проводились и не инициировались совместные встречи перед принятием данного решения ни акционером, ни его представителем", - говорится в заявлении.

Наблюдательный совет заявил, что вопрос досрочного прекращения полномочий генерального директора "Укргидроэнерго", инициированный по результатам ревизии Госаудитслужбы, также сомнителен.

"У наблюдательного совета возникли обоснованные сомнения в беспристрастности выводов и правомерности внесения в акт ревизии и требований Госаудитслужбы ряда сведений. Исполнительный орган [генеральный директор] сообщил наблюдательному совету об обжаловании результатов ревизии в судебном порядке, а также о зарегистрированном уголовном производстве по внесению должностными лицами Госаудитслужбы заведомо ложных сведений в акт ревизии", - говорится в заявлении.

Совет заявил, что гордится своей работой в "Укргидроэнерго" и не может согласиться с решением правительства о ее признании неудовлетворительной. Члены совета призвали правительство к конструктивному и открытому диалогу.

Напомним, что в конце апреля 2021 года Кабинет министров неожиданно отправил в отставку главу правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, заменив его на лояльного Юрия Витренко.

Через несколько дней стало известно, что правительство по аналогичной процедуре собирается заменить и генерального директора "Укргидроэнерго", который, как и Коболев, был назначен при предыдущей власти.

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