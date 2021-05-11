Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами

Citigroup рассматривает возможность запустить криптовалютные сервисы для клиентов в свете растущего спроса.

Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
Фото: capital.ua

Citigroup рассматривает возможность запустить криптовалютные сервисы для клиентов в свете растущего спроса. Об этом сообщил глава глобального валютного отдела банка Итай Такман,пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Что известно

По его словам, решение пока не принято, но Citi обдумывает возможность предоставить клиентам услуги, связанные с торговлей, хранением и финансированием сделок с криптовалютами.

«Мы не должны делать ничего небезопасного. И мы примемся за дело, когда будем уверены, что сможем создать что-то полезное клиентам и получившее поддержку регуляторов», — подчеркнул он.

В марте Citigroup в своем отчете отмечала, что, несмотря на «множество рисков и препятствий, стоящих на пути прогресса биткоина», криптовалюта «может быть оптимально позиционирована, чтобы стать предпочтительной валютой для глобальной торговли».

Такман сообщил, что с августа Citi наблюдает «очень быстрый» рост интереса к биткоинам у широкого круга клиентов, включая крупных управляющих активами.

Некоторые из них, по его словам, просили банк провести исследование, а другие интересовались возможностью торговать рядом криптовалют через банк и финансировать сделки с ними.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что американский банк Goldman Sachs предложит своим клиентам возможность зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте.

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать средства в криптовалюты.

В начале марта президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткоин. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.

Первым этот сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги смогут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.

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