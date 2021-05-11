Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами

По его словам, решение пока не принято, но Citi обдумывает возможность предоставить клиентам услуги, связанные с торговлей, хранением и финансированием сделок с криптовалютами.

«Мы не должны делать ничего небезопасного. И мы примемся за дело, когда будем уверены, что сможем создать что-то полезное клиентам и получившее поддержку регуляторов», — подчеркнул он.