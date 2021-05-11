Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
Citigroup рассматривает возможность запустить криптовалютные сервисы для клиентов в свете растущего спроса.
По его словам, решение пока не принято, но Citi обдумывает возможность предоставить клиентам услуги, связанные с торговлей, хранением и финансированием сделок с криптовалютами.
«Мы не должны делать ничего небезопасного. И мы примемся за дело, когда будем уверены, что сможем создать что-то полезное клиентам и получившее поддержку регуляторов», — подчеркнул он.
В марте Citigroup в своем отчете отмечала, что, несмотря на «множество рисков и препятствий, стоящих на пути прогресса биткоина», криптовалюта «может быть оптимально позиционирована, чтобы стать предпочтительной валютой для глобальной торговли».
Такман сообщил, что с августа Citi наблюдает «очень быстрый» рост интереса к биткоинам у широкого круга клиентов, включая крупных управляющих активами.
Некоторые из них, по его словам, просили банк провести исследование, а другие интересовались возможностью торговать рядом криптовалют через банк и финансировать сделки с ними.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что американский банк Goldman Sachs предложит своим клиентам возможность зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте.
Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать средства в криптовалюты.
В начале марта президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткоин. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.
Первым этот сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги смогут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.