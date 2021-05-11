Германская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в Турции

Германская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в Турции

Турецкая компания Habas выдала заказ германской SMS Group на увеличение производительности стана горячей прокатки на своем заводе Aliaga.
Данный агрегат был поставлен SMS и введен в строй в 2014 г. Его мощность составляет 2,5 млн. т в год. Но проект изначально предусматривал возможность увеличения производительности за счет установки валков второй черновой группы, третьей моталки и другого оборудования.

Предполагается, что обновленный стан снова вступит в строй в начале 2023 г., а его мощность достигнет 4,5 млн. т в год. Турецкая компания рассчитывает выпускать на нем широкий сортамент горячекатаного проката, включая высокопрочные автостали HSLA, мультифазные стали и продукцию для изготовления нефтегазовых труб.

После реконструкции стан сможет прокатывать слябы толщиной 225 мм, шириной до 2100 мм и длиной до 12 м. На нем будет выпускаться горячекатаный прокат шириной от 700 до 2100 мм и толщиной от 1,2 до 25,4 мм.

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