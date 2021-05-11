Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200.

Фото: censor.net

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван.

Что известно

По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Предыстория

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin.

Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность.

MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.