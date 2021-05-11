СБУ разоблачила мошенников, которые продавали подделку на вакцину Pfizer в РоSSию и Индию

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельные "вакцины" от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Злоумышленники рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании "Pfizer". На самом деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

Установлено, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ , Нигерии и Сьерра-Леоне.

"Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания «Pfizer» официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от «Pfizer». Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы показывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой «вакцины» составляла $ 250", - рассказали в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники работали в первую очередь на клиентов из РоSSии и Индии - именно туда была таргетирована их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки на тысячи долларов.

Фото: ssu.gov.ua

В спецслужбе отметили, что в соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк", поставки вакцины осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы "Pfizer" и государствами.

Напомним, ранее во флаконах с вакциной Pfizer в Польше обнаружили средство против морщин. Поддельную вакцину обнаружили также в Мексике.

Украина бесплатно получила 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Прививать ею начали 18 апреля с Киевской области.