В Украине упали цены на тепличные огурцы

За последнюю неделю цены на огурцы в Украине начали снижаться. Связано это с повышением спроса на сезонный овощ, отмечают аграрии.

В Украине упали цены на огурцы: аграрии зафиксировали спрос на отечественные овощи

Оптовые цены на тепличные огурцы в Украине на сегодняшний день практически сравнялись с прошлогодними показателями и составили $0,65 за кг (около 20 грн за кг). В конце апреля 2020 года цены на огурцы в Украине опустились ниже $0,5 за кг, а в нынешнем сезоне в эти даты огурцы стоили не меньше $2 за кг. Связано это и с погодными условиями, ведь в этом году весна довольно поздняя.

На прошлой неделе цены не тепличные огурцы в Украине достигли своего пикового значения в нынешнем сезоне. В мае стоимость огурцов будет падать, ведь вскоре еще прибавится урожай грунтовых овощей.

В Украине упали цены на огурцы: аграрии зафиксировали спрос на отечественные овощи

Кроме огурцов, на этой неделе на украинских рынках начали дешеветь и сезонные ягоды. В связи с холодной весной, сезон ягод сместился на 2-3 недели. Сейчас клубнику и черешню на базаре можно купить по 140-160 грн/кг. В ближайшее время дальнейшее падение цен не ожидается. Урожай еще не поспел. К тому же аграрии опасаются, что его может вообще не быть или же быть совсем мало. В период цветения ранних плодовых культур Украину накрыло заморозками, поэтому плоды просто не смогли завязаться.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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