Шахтерам начали погашать долги по зарплате

На счета угледобывающих предприятий перечислено более 237 млн ??грн для погашения задолженности по заработной плате. Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.



"Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Минэнерго обратилось в Минфин относительно внесения изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2021 год "путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года".



Как сообщалось, Профсоюз работников угольной промышленности заявил, что рабочим государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года - 1,046 млрд грн.



