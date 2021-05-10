В Кувейте горело одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, пострадали двое рабочих

На процесс добычи нефти это не повлияло.

В Кувейте произошел пожар на месторождении Большой Бурган - одном из крупнейших в мире. В результате пострадали двое рабочих.

Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство (KUNA) со ссылкой на заявление государственной нефтяной компании (KOC).

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, их состояние стабильное.

На время возгорания добыча нефти не прекращалась, а пожар уже ликвидирован. Администрация компании начала расследование причин возгорания.

Большой Бурган - это группа месторождений, открытая в 1938 году. Уже вскоре после открытия Большой Бурган вошел в список крупнейших месторождений мира. Согласно данным KOC, Большой Бурган - крупнейший в мире резервуар нефти в песчаных породах, общая площадь месторождений, входящих в состав комплекса, около 1 тыс. кв. км.

К 2010 году на Большом Бургане добывалось примерно три четверти всей нефти Кувейта.

Напомним, в сентябре прошлого года в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе с нефтепродуктами и шинами.