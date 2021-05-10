Цены на ранние ягоды в этом году будут высокими

Большинству украинцев в этом году вряд ли удастся вдоволь поесть ранних ягод – черешен и клубники. Цены на ранние ягоды будут высокими на протяжении всего сезона. Специалисты объяснили, из-за чего нам не следует ждать низких цен.

Во всем виноваты погодные условия, сложившиеся в этом году. Суровые зимние морозы в сочетании с холодной и поздней весной не способствовали раннему цветению и созреванию плодовых культур. Однако дело не только в том, что урожай будет позже. Его может вообще не быть или же быть совсем мало.

Дело в том, что в период цветения ранних плодовых культур - черешен и клубники, Украину накрыло холодными дождями, а кое-где и заморозками. Поэтому плоды просто не смогли завязаться.

"Зима тоже была холодной в этом году. Очень много замерзло всего. Они едва пытаются отойти – и опять заморозки", – сокрушается опытный садовод Александр Колодяжный.

Александр занимается садоводством уже полтора десятилетия. Он не выращивает фрукты в промышленных масштабах. Все плоды потребляет его большая семья. Однако за 15 лет работы в саду мужчина уже точно может давать прогнозы на урожай. В этом году ранних ягод почти не будет, сокрушается садовод. Соответственно, и цены на ранние ягоды будут стабильно высокими.

"Сейчас проблема даже найти пчелу. Оно не опыляется пчелами. Поэтому с урожаем будут проблемы, даже если потеплеет", – добавляет Александр.

Аналогичные прогнозы дают и аграрии, которые профессионально занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Как утверждает доктор сельскохозяйственных наук Виктор Вергунов, в этом году сложились вообще уникальные погодные условия, из-за которых пришлось намного позже начать посевную кампанию.

"Не было тех эффективных температур, которые нужны для того, чтобы нормально растение взошло", - говорит ученый.

Однако при этом специалисты говорят, что полевым культурам, в отличие от садовых, холодная весна большого ущерба не нанесла. Они-то как раз неплохо перенесли и зимний холод, и весеннюю непогоду. Поэтому, по прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в этом году ожидается очень неплохой урожай зерновых культур.

А вот с садовыми культурами остаются вопросы. Впрочем, с ранними садовыми, к сожалению, уже вопросов нет: их будет очень мало, и цены на ранние ягоды будут кусаться. А вот на более поздние садовые плоды - яблоки, сливы, груши еще надежда есть. Если, конечно, погода в очередной раз не подведет.

Впрочем, уже в ближайшие дни в Украине обещают очередное потепление. Правда, пока синоптики не могут назвать его устойчивым. А ведь приближается к середине последний месяц весны, и уже пора было бы проявиться не только теплу, но и первому зною.