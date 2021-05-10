Цены на ранние ягоды в этом году будут высокими

Большинству украинцев в этом году вряд ли удастся вдоволь поесть ранних ягод – черешен и клубники. Цены на ранние ягоды будут высокими на протяжении всего сезона. Специалисты объяснили, из-за чего нам не следует ждать низких цен.

Цены на ранние ягоды в этом году будут высокими: аграрии объяснили, в чем причина

Во всем виноваты погодные условия, сложившиеся в этом году. Суровые зимние морозы в сочетании с холодной и поздней весной не способствовали раннему цветению и созреванию плодовых культур. Однако дело не только в том, что урожай будет позже. Его может вообще не быть или же быть совсем мало.

Дело в том, что в период цветения ранних плодовых культур - черешен и клубники, Украину накрыло холодными дождями, а кое-где и заморозками. Поэтому плоды просто не смогли завязаться.

"Зима тоже была холодной в этом году. Очень много замерзло всего. Они едва пытаются отойти – и опять заморозки", – сокрушается опытный садовод Александр Колодяжный.

Александр занимается садоводством уже полтора десятилетия. Он не выращивает фрукты в промышленных масштабах. Все плоды потребляет его большая семья. Однако за 15 лет работы в саду мужчина уже точно может давать прогнозы на урожай. В этом году ранних ягод почти не будет, сокрушается садовод. Соответственно, и цены на ранние ягоды будут стабильно высокими.

"Сейчас проблема даже найти пчелу. Оно не опыляется пчелами. Поэтому с урожаем будут проблемы, даже если потеплеет", – добавляет Александр.

Цены на ранние ягоды в этом году будут высокими: аграрии объяснили, в чем причина

Аналогичные прогнозы дают и аграрии, которые профессионально занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Как утверждает доктор сельскохозяйственных наук Виктор Вергунов, в этом году сложились вообще уникальные погодные условия, из-за которых пришлось намного позже начать посевную кампанию.

"Не было тех эффективных температур, которые нужны для того, чтобы нормально растение взошло", - говорит ученый.

Однако при этом специалисты говорят, что полевым культурам, в отличие от садовых, холодная весна большого ущерба не нанесла. Они-то как раз неплохо перенесли и зимний холод, и весеннюю непогоду. Поэтому, по прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в этом году ожидается очень неплохой урожай зерновых культур.

А вот с садовыми культурами остаются вопросы. Впрочем, с ранними садовыми, к сожалению, уже вопросов нет: их будет очень мало, и цены на ранние ягоды будут кусаться. А вот на более поздние садовые плоды - яблоки, сливы, груши еще надежда есть. Если, конечно, погода в очередной раз не подведет.

Впрочем, уже в ближайшие дни в Украине обещают очередное потепление. Правда, пока синоптики не могут назвать его устойчивым. А ведь приближается к середине последний месяц весны, и уже пора было бы проявиться не только теплу, но и первому зною.

"Ближайшие перспективы весенней погоды до середины мая будут вот такими изменчивыми и удерживаться. То есть, пока нет такого стабильного тепла или жары даже. Умеренное тепло, ночью, ну конечно, немножко прохладнее", - не удивила прогнозом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости
Forbs назвала Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 годуForbs назвала Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 году
Газпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в ЕвропуГазпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в Европу
Мировые цены на желруду перевалили за 200 долл./тонну из-за действий КитаяМировые цены на желруду перевалили за 200 долл./тонну из-за действий Китая
Цены на газ в ЕС продолжают идти вверхЦены на газ в ЕС продолжают идти вверх
Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителямиNucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями
Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкогольМинэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь
Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тоннуЦены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяцаЦены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
Yusco повышает цены на нержавейкуYusco повышает цены на нержавейку
С мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидийС мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидий
Последние новости
Подгружаем последние новости