На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения леса в Сумской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители узнали, что должностные лица ГП "Глуховский Агролесхоз", под видом внутренних перевозок предприятия, перевозили "деловой дуб" на частную пилораму, которая находится в селе Шалыгино Глуховского района.

Проверка установила наличие оснований считать происхождение этой древесины незаконным.

По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.