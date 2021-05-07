В Чили выставлен на продажу медный рудник Pampa Camarones

В Чили выставлен на продажу медный рудник Pampa Camarones

Как сообщает yieh.com, чилийский медный рудник Pampa Camarones был выдвинут на продажу. В 2016 г. он был приобретен чилийским частным инвестфондом Minería Activa, после того как предыдущие владельцы объекта объявили о банкротстве.

Рудник функционировал с убытком в течение 2 лет (был вновь запущен в 2019 г.), после чего Minería Activa приняла решение его продать.

На текущий момент интерес к активу проявили потенциальные покупатели из Чили, США, Азии и Океании.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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