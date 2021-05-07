Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%

По состоянию на 1 мая они составляют $28 млрд.

Международные резервы Украины на начало мая 2021 года выросли, по предварительным данным, до 28 млрд долларов США (в эквиваленте).

Это на 3,6% больше, чем на начало апреля этого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Национального банка Украины.

"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28 млрд (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов", - поясняется в сообщении .

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $ 30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.