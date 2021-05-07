В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа

В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа

По состоянию на 1 мая 2021 года иностранные трейдеры сохраняют в украинских подземных хранилищах в режиме "таможенный склад" 4,6 млрд кубометров газа. Это почти в 4 раза больше, чем на эту дату в прошлом году. Из них в режиме short haul накоплено 3,4 млрд кубометров газа.
Как передает Укринформ, об этом 7 мая сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз", которое является Оператором газохранилищ.

В то же время компании-резиденты в режиме "таможенный склад" сохраняют 0,54 млрд кубометров газа, что в 2,2 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,46 млрд кубометров.

"Таможенный склад" - таможенный режим, что позволяет клиенту сохранять природный газ в газохранилищах Украины до 1095 дней без уплаты таможенных платежей; short haul - услуга, что дает возможность получать скидку на транспортировку между определенными точками входа или выхода на межгосударственных соединениях, в том числе для последующего хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад".

Только за прошедшие полгода Оператор газохранилищ заключил соглашения о сотрудничестве со 111 компаниями из Украины, стран ЕС, Северной Америки и Азии, что подтверждает интерес мировых трейдеров к рынку хранения газа в Украине.

МинПром по материалам Укринформ

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