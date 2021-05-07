На Луганщине вторые сутки под землей бастуют шахтеры

В Луганской области полиция открыла дело из-за забастовки 14 шахтеров в связи с невыплатой заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"5 мая в полицию города Попасная поступило сообщение о том, что на шахте Горная ГП «Первомайскуголь» проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса Украины о невыплате заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат.

В рамках производства действиям руководства шахты и госпредприятия будет дана правовая оценка.

Сейчас следователи проводят опрос руководителей шахты, а также родных и близких бастующих горняков.

Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец уточнил, что забастовка на шахте "Горная" продолжается уже двое суток. При этом администрация шахты блокирует спуск другим горнякам, чтобы они не присоединились к протесту.

"На поверхности формируются списки для участия в масштабном протесте в правительственном квартале Киева . Люди требуют выплаты долга по зарплате, который по состоянию на сегодня по ГП Первомайскуголь достиг 127,4 млн гривен", - написал Волынец в Facebook.

Кроме того, протестующие требуют повышения окладов и улучшения ситуации со средствами индивидуальной защиты. Сейчас на почти 1100 подземных рабочих на госпредприятии лишь 180 самоспасателей.

Также стихийная забастовка началась на шахте "Котляревская" ГП "Селидовуголь".

"Горняки "Котляревской" продолжают протест - отказываются спускаться в забой из-за зарплатного долга, который по ГП «Селидовуголь» достиг 250 млн грн", - сообщил Михаил Волынец.

В середине марта в Минэнерго сообщали, что выплата заработной платы шахтерам разблокирована.