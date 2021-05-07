США нарастили импорт жести

Согласно данным Минторга США в марте в страну было ввезено 74,5 тыс. т белой жести, что на 19,2% превышает показатель предыдущего месяца и на 24,8% выше объемов импорта жести в марте 2020 г.



Наибольшее количество жести было ввезено в США из Нидерландов – 27,8 тыс. т – на 71,2% больше, чем в феврале, и на 94,4% больше в годовом выражении. Из Германии было поставлено в марте 25,1 тыс. т жести, из Канады – 14,1 тыс. т, из Южной Кореи – около 3100 т, а из Великобритании – около 2600 т.



Стоимость импортированной в марте жести составила около 77 млн долл. (+27,6%; +67,5%).



