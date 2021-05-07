НБУ показал, в каком виде продают на металлолом копейки

Фото: bank.gov.ua

Национальный банк 21 мая собирается продать 45,8 тонны выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек.

На сайте регулятора сообщается, что такой объем монет накопился за 2020-2021 год.

Копейки сначала утилизируют на Банкнотно-монетном дворе НБУ (это происходит путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании), после чего лом отчуждается в ходе аукционов. Преимущественно металл идет на переплавку.

На предыдущем тендере в октябре Национальный банк продал 40 тонн бывших монет за 651 тысячу гривен.

Напомним, с 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года - монеты 25 копеек.

Монеты номиналом 10 копеек и 50 копеек остаются в обращении и являющиеся платежным средством.