В Украине ушел с молотка первый государственный хлебокомбинат

"Эпицентр К" купил Дунаевецкий КХП за 227,09 млн грн.

В Украине ушел с молотка первый государственный хлебокомбинат
Дунаєвецький КХП
Фото: prozorro.sale

ООО "Эпицентр К" (Киев) 7 мая стало победителем аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (г. Дунаевцы Хмельницкой области).

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества.

"Эпицентр К" предложил за комбинат 227,09 млн грн. Это на 21% превышает начальную цену актива - 187,64 млн грн.

По данным "ProZorrо.Продажи", компания была единственной претенденткой на покупку госпредприятия.

"Рост цены даже при условии регистрации только одного участника обусловлен механизмом прозрачных приватизационных аукционов. Участники мотивированы повышать цену от стартовой еще на этапе регистрации при подаче ценовых предложений, поскольку они не знают ни о количестве других зарегистрированных участников, ни о размерах их ценовых предложений. Вместе с тем, более высокая начальная цена оказывает конкурентное преимущество в ходе торгов", - пояснили в пресс-службе ФГИУ.

По информации Фонда, Дунаевецкий хлебокомбинат был создан в 1925 году на Хмельнитчине. Сейчас это бюджетообразующее предприятие г. Дунаевцы, которое обеспечивает работой 128 местных жителей. Деятельность предприятия связана с предоставлением услуг складского хозяйства и производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook отметил, что предприятие имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец. В то же время, отметил Сенниченко, актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку хлебокомбинаты создавались как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. Так, предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества передаст на приватизацию 7 проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов. Кроме Дунаевецкого, планируют продать Полтавский, Радивиловский, Неполоковецкий, Нежинский, Ивано-Франковский и Новопокровский хлебокомбинаты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центрThyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центр
Блок рекламы


Похожие новости
За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%
Всемирный банк выделил $200 млн на улучшение высшего образования в УкраинеВсемирный банк выделил $200 млн на улучшение высшего образования в Украине
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Из возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - ЕнинИз возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - Енин
Весенние заморозки повлияют на урожайность зерновых в УкраинеВесенние заморозки повлияют на урожайность зерновых в Украине
JPMorgan запустит первый активно управляемый биткоин-фондJPMorgan запустит первый активно управляемый биткоин-фонд
В Украине введут налог на импортные розыВ Украине введут налог на импортные розы
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Цены на клубнику: в Украине начался сезон тепличной ягодыЦены на клубнику: в Украине начался сезон тепличной ягоды
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Последние новости
Подгружаем последние новости