В Украине ушел с молотка первый государственный хлебокомбинат

ООО "Эпицентр К" (Киев) 7 мая стало победителем аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (г. Дунаевцы Хмельницкой области).

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества.

"Эпицентр К" предложил за комбинат 227,09 млн грн. Это на 21% превышает начальную цену актива - 187,64 млн грн.

По данным "ProZorrо.Продажи", компания была единственной претенденткой на покупку госпредприятия.

"Рост цены даже при условии регистрации только одного участника обусловлен механизмом прозрачных приватизационных аукционов. Участники мотивированы повышать цену от стартовой еще на этапе регистрации при подаче ценовых предложений, поскольку они не знают ни о количестве других зарегистрированных участников, ни о размерах их ценовых предложений. Вместе с тем, более высокая начальная цена оказывает конкурентное преимущество в ходе торгов", - пояснили в пресс-службе ФГИУ.

По информации Фонда, Дунаевецкий хлебокомбинат был создан в 1925 году на Хмельнитчине. Сейчас это бюджетообразующее предприятие г. Дунаевцы, которое обеспечивает работой 128 местных жителей. Деятельность предприятия связана с предоставлением услуг складского хозяйства и производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook отметил, что предприятие имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец. В то же время, отметил Сенниченко, актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку хлебокомбинаты создавались как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. Так, предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества передаст на приватизацию 7 проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов. Кроме Дунаевецкого, планируют продать Полтавский, Радивиловский, Неполоковецкий, Нежинский, Ивано-Франковский и Новопокровский хлебокомбинаты.