ПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт

ПриватБанк изменил правила пополнения карт для некоторых своих клиентов. В частности, речь идет о переводах средств через Приват24 или терминалы самообслуживания.

Новые правила пополнения карт соответствуют требованиям правительства в сфере финансового мониторинга и обязательной идентификации налогоплательщиков. Они действительно для всех видов бизнес-карт, включая корпоративные и карты "Ключ к счету", а также для текущих счетов.

При создании платежа через мобильное или стационарное приложение Приват24, либо через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, клиент ПриватБанка теперь будет переадресован на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить во всплывающем окне.

Если платеж создается с карты другого банка на пополнение бизнес-карты ПриватБанка, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то такой платеж не сможет быть обработан. В таком случае для пополнения нужно использовать IBAN-номера текущих счетов клиента, которому переводятся средства. И при пополнении обязательно нужно указывать основные реквизиты плательщика.

При правильном заполнении реквизитов клиенты ПриватБанка смогут получить возможность принимать оплату от партнеров и покупателей вне зависимости от банка, в котором они обслуживаются.