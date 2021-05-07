ПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт

ПриватБанк изменил правила пополнения карт для некоторых своих клиентов. В частности, речь идет о переводах средств через Приват24 или терминалы самообслуживания.

ПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт

Новые правила пополнения карт соответствуют требованиям правительства в сфере финансового мониторинга и обязательной идентификации налогоплательщиков. Они действительно для всех видов бизнес-карт, включая корпоративные и карты "Ключ к счету", а также для текущих счетов.

При создании платежа через мобильное или стационарное приложение Приват24, либо через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, клиент ПриватБанка теперь будет переадресован на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить во всплывающем окне.

ПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт

Если платеж создается с карты другого банка на пополнение бизнес-карты ПриватБанка, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то такой платеж не сможет быть обработан. В таком случае для пополнения нужно использовать IBAN-номера текущих счетов клиента, которому переводятся средства. И при пополнении обязательно нужно указывать основные реквизиты плательщика.

При правильном заполнении реквизитов клиенты ПриватБанка смогут получить возможность принимать оплату от партнеров и покупателей вне зависимости от банка, в котором они обслуживаются.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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