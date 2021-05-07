Мировые цены на желруду перевалили за 200 долл./тонну из-за действий Китая

Мировые цены на желруду перевалили за 200 долл./тонну из-за действий Китая

Мировые цены на железную руду подскочили до нового максимума в четверг после того, как Китай "на неопределенный срок" приостановил всю деятельность в рамках Китайско-Австралийского стратегического экономического диалога, что стало последней неудачей в напряженных отношениях между Пекином и Канберрой.

62% Fe-мелочь, импортированная в Северный Китай (CFR Циндао), достигла нового максимума в четверг, переходя из рук в руки по 201,88 доллара за тонну, что на 4,85% больше, чем в предыдущий день, согласно Fastmarkets MB. Бразильский индекс более качественной руды (65% Fe) также вырос до рекордного уровня в 234,70 долларов за тонну.

"Недавно некоторые официальные лица правительства Австралийского Содружества предприняли ряд мер по нарушению нормальных обменов и сотрудничества между Китаем и Австралией из-за мышления времен холодной войны и идеологической дискриминации", - говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC).
Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своей сети 5G. Отношения ухудшились в прошлом году, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения нового коронавируса, что вызвало торговые репрессии со стороны Китая.

Австралия является крупнейшим в мире поставщиком железной руды и покрывает около двух третей потребностей Китая в импорте сырья.

На фоне роста котировок железной руды растут биржевые цены на готовый стальной прокат. Строительная стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала на 4,7%, до рекордных 5 672 юаней за тонну. Горячекатаный рулон, сталь, используемая в кузовах автомобилей и бытовой технике, подскочил на 4%, до рекордных 5 957 юаней за тонну.


МинПром по материалам Steelland

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