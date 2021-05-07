Liberty Steel будет реструктуризована

Британская компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, создала Комитет по реструктуризации и трансформации, для руководства которым пригласила в совет директоров четырех специалистов с опытом антикризисного менеджмента.



Сообщается, что новый комитет проведет реструктуризацию бизнеса компании, чтобы та сосредоточилась на наиболее прибыльных направлениях. В то же время, убыточные подразделения будут срочно приведены в порядок или проданы.



Группа GFG Alliance и все ее подразделения попали в тяжелое финансовое положение после того, как в начале марта обанкротилась компания Greensill Capital, предоставлявшая средства на ее многочисленные поглощения и обеспечивавшая группу оборотными средствами. Кредиторы Greensill требуют от GFG погашения долгов, так что компания уже два месяца пытается рефинансировать свои обязательства и одновременно найти наличные средства на повседневное ведение бизнеса.



Мощности Liberty Steel составляют более 6 млн т стали и около 20 млн т проката в год. Ее предприятия расположены в Великобритании, континентальной Европе, Австралии, США и Индии, число их превышает 200. По оценкам биржевых экспертов, ведущие металлургические заводы компании Liberty Whyalla в Австралии, Liberty Galati в Румынии и Liberty Ostrava в Чехии сейчас являются прибыльными, но некоторые активы в Великобритании, возможно, придется продавать или закрывать.



