Украина наращивает экспорт меда в США и страны ЕС

Десятки тысяч тонн украинского меда экспортируется в страны Европы и в США , где стандарты качества для пищевых продуктов очень высокие. Пчеловодам Украины удалось остановить массовую гибель пчелосемей и нарастить производство меда и продуктов пчеловодства. Об этом рассказали в общественной организации Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

За 2020-ый год Украина установила рекорд по объемам экспорта меда за рубеж, такого количества сладкого продукта страна не продавала в другие государства за всю свою историю. Экспортировано было около 81 тысячи тонн высококачественного пчелиного меда.

Самым крупным импортером меда украинского производства в 2020 году стала Польша , в эту страну из Украины было ввезено 26 процентов от общего объема украинского экспорта. Еще 19 процентов меда у Украины закупила Германия, по 10 процентов импортировали США и Бельгия. В Латвию Украина продала около 6 процентов от общего объема.

Эксперты отмечают, что благодаря слаженной работе украинских пчеловодов и аграриев в стране удалось остановить массовую гибель пчелосемей, которая наблюдалась ранее. В агросекторе отказались от применения в выращивании сельхоз продукции фальсифицированных препаратов, которые негативно влияют на окружающую среду и на здоровье людей.