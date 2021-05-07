Украина наращивает экспорт меда в США и страны ЕС

Десятки тысяч тонн украинского меда экспортируется в страны Европы и в США, где стандарты качества для пищевых продуктов очень высокие. Пчеловодам Украины удалось остановить массовую гибель пчелосемей и нарастить производство меда и продуктов пчеловодства. Об этом рассказали в общественной организации Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

Украина установила рекорд по объемам экспорта меда за рубеж

За 2020-ый год Украина установила рекорд по объемам экспорта меда за рубеж, такого количества сладкого продукта страна не продавала в другие государства за всю свою историю. Экспортировано было около 81 тысячи тонн высококачественного пчелиного меда.

Самым крупным импортером меда украинского производства в 2020 году стала Польша, в эту страну из Украины было ввезено 26 процентов от общего объема украинского экспорта. Еще 19 процентов меда у Украины закупила Германия, по 10 процентов импортировали США и Бельгия. В Латвию Украина продала около 6 процентов от общего объема.

Украина установила рекорд по объемам экспорта меда за рубеж

Эксперты отмечают, что благодаря слаженной работе украинских пчеловодов и аграриев в стране удалось остановить массовую гибель пчелосемей, которая наблюдалась ранее. В агросекторе отказались от применения в выращивании сельхоз продукции фальсифицированных препаратов, которые негативно влияют на окружающую среду и на здоровье людей.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.
Украина вошла в тройку лидеров по экспорту ячменя в миреУкраина вошла в тройку лидеров по экспорту ячменя в мире
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
Шимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцинШимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцин
Китай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 маяКитай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая
В I квартале японский стальной экспорт сократился на 10,5%В I квартале японский стальной экспорт сократился на 10,5%
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукцииКитай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%
Украина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентябряУкраина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентября
ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тоннаЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тонна
Последние новости
Подгружаем последние новости