Киевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНС

Это на 12% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период.

В январе-апреле 2021 года столичные налогоплательщики перечислили в бюджеты всех уровней 42 млрд 110 миллионов гривень, что на 4 миллиарда 422 миллиона гривень, или на 12% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период. Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина.

По ее словам, в Государственный бюджет Украины плательщиками г. Киева в январе-апреле 2021 года оплачено 29 миллиардов 658 миллионов гривень, что на 1 миллиард 691 миллион гривень, или на 6% больше, чем за соответствующий период 2020 года.

При этом отмечается, что рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января - апреля 2021-го (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) произошло по следующим основным налогам:

- налог на доходы физических лиц - 9 миллиардов 152 миллиона гривень, что больше на 24% или на 1 млрд 770 миллионов гривень;

- налог на прибыль предприятий - 4 миллиарда 820 миллионов гривень, что больше на 2% или на 85 миллионов гривень;

- военный сбор - 1 миллиард 472 миллиона гривень, что больше на 19% или на 236 миллионов гривень.