Львовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривен

Минюст рассчитывает на бешеный спрос со стороны застройщиков.

Львовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию (№48), которая не работает с 2018 года.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Общая площадь участка, который можно будет пустить под застройку, составляет 13 га, но объект идет на приватизацию двумя лотами: имущество по адресу ул. Хуторовка, 2 (более 10 га) продают за 132,6 млн гривен, а имущество по адресу ул. Хуторовка, 4 (около 3 га) - за 3,4 млн гривен.

"Спроса ожидаем огромного. Застройщиков это уже интересует, здесь можно построить не только жилую недвижимость, но и что-то инфраструктурное - ТРЦ может быть, какое-то спортивное сооружение, что угодно. Здесь есть и подстанции, и водоотвод, водоснабжение - мечта застройщика", - сказал министр.

Напомним, что это вторая тюрьма, которую Минюст и Фонд госимущества выставили на приватизацию. Первый объект - Ирпенский исправительный центр (№132) в поселке Коцюбинское, которое является анклавом Киевской области в Киеве. Его пока не смогли продать.

Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не используемых по назначению.

Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.

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