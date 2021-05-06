Ощадбанк прекратил полномочия заместителя главы правления Барсукова

Барсуков занимал соответствующую должность 7 лет.

Ощадбанк прекратил полномочия заместителя главы правления Барсукова
Фото: Сергей Нужненко

Государственный Ощадбанк 30 апреля прекратил полномочия заместителя председателя правления Анатолия Барсукова.

Соответствующая информация размещена в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает “Интерфакс-Украина”.

Барсуков занимал соответствующую должность 7 лет. Согласно сообщению, на его место никто не назначен.

Напомним, 28 апреля акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" на годовом общем собрании прекратили полномочия члена наблюдательного совета Нацдепозитария Александра Данилюка.

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