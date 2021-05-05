В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла

В апреле 2021 года на "Запорожстали" произведено 362,4 тыс. тонн чугуна (+30,6% по сравнению с апрелем 2020 года), 334,4 тыс. тонн стали (+49,4% по сравнению с апрелем 2020 года) и 281,9 тыс. тонн (+27,6% по сравнению с апрелем 2020 года) готового стального проката.



Более высокие показатели апреля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) связаны с комплексом капитальных ремонтов доменных печей № 2 и № 5, выполненных в апреле 2020 года, а также с учетом портфеля заказов и конъюнктуры рынка в 2020 году.



С января по апрель 2021 года произведено 1512,2 тыс. тонн чугуна (+7,8% по сравнению с АППГ), 1331 тыс. тонн стали (+12,4% по сравнению с АППГ) и 1126,3 тыс. тонн проката (+10,6% по сравнению с АППГ).



ПАО "Запорожсталь" – предприятие с полным металлургическим циклом, которое занимает лидирующее место по производству стали в Украине, объемам экспорта металлопродукции более чем в 50 стран мира, а также налоговым отчислениям. Входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.



